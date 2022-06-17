Москва, , 14:09 — REGNUM Одобрение Великобританией экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США — это «апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», заявила 17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Апофеоз гуманизма и апогей свободы слова», — написала Захарова в телеграм-канале, комментирую одобрение Британии экстрадиции Ассанжа.

Она также напомнила, что в США Ассанжа ждут 175 лет тюрьмы, «как раз за журналистскую деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение на срок 175 лет.

Читайте также: Глава МВД Великобритании приняла решение об экстрадиции Ассанжа в США