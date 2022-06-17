Томск, 17 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В больницы Томской области с начала года из-за нападения клещей обратились 12,7 тыс. человек, в том числе 2567 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

За минувшую неделю с 9 по 15 июня зарегистрировано 1889 обращений граждан. В 404 случаях клещи покусали детей.

«Наибольшая часть обращений приходится на город Томск — 1306, в том числе 259 детей. Также частые обращения отмечаются в Асиновском, Колпашевском, Кривошеинском, Шегарском районах и г. Стрежевой», — добавили в управлении.

Среди покусанных зарегистрированы случая заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом.