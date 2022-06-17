Джокьякарта, Индонезия, 17 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Университет Гаджа Мада в Джокьякарте, чтобы обсудить продовольственную безопасность с учеными, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

«Я не эксперт, но меня очень интересует этот вопрос. Я много путешествую, и в странах, которые я посещаю, я вижу, как мы справляемся с продовольственным кризисом», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, правительство Германии готово и заинтересовано в том, чтобы помочь странам справиться с продовольственным кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был очень впечатлен зданием храма Боробудур, которое было восстановлено в течение 10 лет индонезийскими специалистами.