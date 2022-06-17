Донецк, , 14:07 — REGNUM Зафиксирована новая атака Киевского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В 13:45 с позиций в населённом пункте Пески был обстрелян Киевский район Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подавлении шести огневых точек, с которых вёлся массированный обстрел Донецка.