Москва, 17 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перенёс своё с выступление на ПМЭФ на один час. Об этом сегодня, 17 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цитата Владимир Путин на сессии ПМЭФ-2017

Песков пояснил, что Путин принял решение перенести своё выступление на Петербургском международном экономическом форуме в связи с DDOS-атаками.

«Выступление российского президента на ПМЭФ начнётся в 15.00 по московскому времени», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

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