Салехард, 17 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 17 июня за сутки госпитализировали трёх человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 49 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО восемь человек. Заразились коронавирусом семь человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 17 июня зарегистрировано 137 194 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 839 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).