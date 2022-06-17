Италия, 17 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Вода в крупнейшей реке Италии стоит так низко, что в некоторых местах жители могут перейти ее по дну, а посреди русла обнажаются затонувшие корабли, сообщает 17 июня Associated Press.

(сс) Kogo Река

Власти опасаются, что если в ближайшее время не пойдет дождь, то по всей северной Италии возникнет серьезная нехватка воды для питья и орошения сельскохозяйственных земель.

В Северной Италии осадки не выпадали уже более 110 дней, а количество снега в 2022 году сократилось на 70%. Водоносные горизонты истощены. Из-за температуры на 2 градуса Цельсия выше средней тают крохотные ледники, еще остающиеся на вершинах окружающих Альп, оставляя бассейн По без ее летних резервуаров.

Все эти факторы провоцируют самую сильную засуху за последние 70 лет, по данным управления бассейна реки По.

Пересыхание реки По, которая течет на протяжении 652 километров от Турина до Венеции, осложняет положение с питьевой водой в густонаселенных и высокоиндустриальных районах Италии и угрожает ирригации в наиболее интенсивно культивируемой части страны.

«Мы находимся в ситуации, когда сейчас расход воды в реке составляет примерно 300 куб. метров в секунду здесь в Боретто, в то время как обычно в этом районе мы наблюдаем почти 1800 (куб. метров)», — объясняет генеральный секретарь управления бассейна реки По Меуччо Берселли.

Власти постоянно следят за течением реки, но надежды на дожди очень мало.

По данным государственного оператора энергетической системы, 55% возобновляемой энергии гидроэлектростанций Италия получает от реки По и ее притоков. Специалисты опасаются, что нехватка гидроэлектроэнергии будет способствовать увеличению выбросов углекислого газа, поскольку энергию придется производить на природном газе.