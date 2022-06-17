Богучанский район, Красноярский край, 17 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Богучанском районе Красноярского края заключён под стражу подозреваемый в убийстве 17-летнего юноши. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против 37-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве 17-летнего юноши (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 15 июня мужчина находился в одном из магазинов торгового комплекса в селе Чунояр. Там он поссорился с 17-летним молодым человеком. Ссора переросла в драку. Мужчина приобрёл в магазине нож. В помещении СТО он несколько раз ударил подростка в область грудной клетки.

По данным ведомства, подросток подрабатывал на указанной СТО. Очевидцы инцидента вызвали скорую. Потерпевший скончался, несмотря на помощь врачей.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.