Москва, 17 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ.

Mil.ru Валерий Герасимов

В ходе торжественной церемонии вручения дипломов он отметил, что выпускники академии всегда были востребованы государством. Всего из стен академии 17 июня выпустилось более 100 генералов и офицеров.Лучшим выпускникам были вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».

По словам Герасимова, выпускники академии обладают глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками, что сегодня особенно актуально.Он добавил, что «подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых».

Отмечается, что более 70% слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства являются участниками боевых действий и отмечены государственными наградами.