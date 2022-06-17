Улан-Удэ, , 14:01 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Ливень ru.torange.biz

Согласно прогнозу, вечером 17 июня по юго-западу, 18 июня по всей республике ожидаются сильные дожди, грозы, местами град. Ветер временами усилится до 20 метров в секунду.

«Ночью 18 июня по юго-западу и южному Прибайкалью местами очень сильные дожди, сильные ливни. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует соблюдать меры безопасности», — добавили в ведомстве.