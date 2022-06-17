Киев, , 14:13 — REGNUM Киев изменил подход к «возвращению Крыма» после 24 февраля, теперь Украина будет добиваться этого военным путём. Об этом представитель украинского президент Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Ранее, с марта 2021 года, Киев называл переговорный процесс ключевым инструментом стратегии по «деоккупации Крыма». Однако в ходе российской военной спецоперации, начатой 24 февраля 2022 года, были выявлены свидетельства подготовки Украиной агрессии против Крыма и Донбасса.

«Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооружённые силы», — сказала Ташева.

Она добавила, что при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на полуостров отправятся украинские военные.

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