Бухарест, 17 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Бухарест и Брюссель разработают общую схему оказания всесторонней помощи Молдавии, включая лоббирование ее интересов в Европейском союзе, а также выделение Кишиневу регулярной финансовой помощи. Об этом в ходе встречи на военной базе им. Михаила Когэлничану в районе Констанцы (Южная Румыния) договорились румынский президент Клаус Йоханнис и король Бельгии Филипп.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Согласно официальной информации, лидеры двух государств также выразили желание способствовать скорейшему вступлению Молдавии в структуры НАТО.

«Мы намерены реализовать это намерение в ближайшее время», — резюмировал К. Йоханнис. При этом бельгийский монарх воздержался от комментариев на данную тему.

Напомним, король Бельгии Филипп находится в Румынии с двухдневным рабочим визитом.

Ранее парламент Румынии утвердил предоставление Молдавии безвозмездной материальной помощи на общую сумму в 100 млн евро. Кроме того, власти Бельгии высказались в пользу расширения партнерских программ в рамках «НАТО — Молдавия».