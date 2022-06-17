Калуга, 17 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Калужская область первая из российских регионов приняла решение о дополнительном снижении ставки по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья для работников ИТ-организаций региона до 2%. Реализация данной меры поддержки будет осуществляться во взаимодействии с АО «ДОМ. РФ. Эта и другие темы стали предметом разговора на рабочей встречи 17 июня губернатора области Владислава Шапши с заместителем генерального директора акционерного общества «ДОМ. РФ» Денисом Филипповым, состоявшего в рамках XXV Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Подписание Соглашения о сотрудничестве по улучшению жилищных условий работников информационных технологий

В настоящее время на территории Калужской области зарегистрирована 391 ИТ-организация, в которых трудятся 5 тыс. 342 человека. Объем производства по ИТ-отрасли в первом квартале 2022 года составил 3 966,5 млн рублей, общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней — 277,8 млн рублей. В регионе предусмотрены меры государственной поддержки ИТ-организаций и специалистов. В их числе — налоговые льготы, выделение грантов на разработку отечественных ИТ-решений, льготная ипотека.

«В этом году по поручению президента России запущена адресная программа льготной ипотеки для ИT-специалистов со ставкой до 5%, оператором которой выступает «ДОМ. РФ». Она позволит поддержать сектор информационных технологий через улучшение жилищных условий работников отрасли. Чтобы кредитование было еще привлекательнее, в Калужской области мы запускаем Единую ипотечную программу. Это позволит существенно снизить ставку по ипотеке и увеличить охват новой меры поддержки», — отметил Денис Филиппов.

По итогам встречи заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и Денис Филиппов подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве, касающейся улучшения жилищных условий работников, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также использования в указанных целях Единой информационной системы жилищного строительства (наш. дом. рф).