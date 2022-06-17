Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 13:58 — REGNUM Часть топ-менеджеров ушла из Сбербанка из-за антироссийских санкций, однако ситуация не стала критической и им были найдены замены. Об этом 17 июня рассказал журналистам после делового завтрака «Сбера» на полях ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф
Герман Греф
Newspile.ru

«Среди уходящих были люди, которые уходили планово. И нет ничего необычного в этом, у нас готовились заранее замены, и они произошли. А часть, конечно, была связана с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию», — сказал он.

Также Греф добавил, что такое решение является личным ля каждого человека и при этом для банка не произошло ничего страшного.

«Все они заменены — две позиции временно, остальные — постоянно. В этом нет никакой критичности», — пояснил глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка заявил, что на данный момент одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике, чего не удавалось сделать в течение последних десятилетий.