Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Часть топ-менеджеров ушла из Сбербанка из-за антироссийских санкций, однако ситуация не стала критической и им были найдены замены. Об этом 17 июня рассказал журналистам после делового завтрака «Сбера» на полях ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф Newspile.ru

«Среди уходящих были люди, которые уходили планово. И нет ничего необычного в этом, у нас готовились заранее замены, и они произошли. А часть, конечно, была связана с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления под них попали, и часть из них приняли решение о том, что они хотят покинуть компанию», — сказал он.

Также Греф добавил, что такое решение является личным ля каждого человека и при этом для банка не произошло ничего страшного.

«Все они заменены — две позиции временно, остальные — постоянно. В этом нет никакой критичности», — пояснил глава Сбербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка заявил, что на данный момент одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике, чего не удавалось сделать в течение последних десятилетий.