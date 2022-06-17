Чебоксары, , 13:58 — REGNUM В отношении двух чебоксарцев, подозреваемых в повреждении световой инсталляции в виде буквы Z, составлены административные материалы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Световая композиция в виде буквы Z была повреждена рано утром 17 июня. В ведомстве отмечают, что подозреваемых задержали через несколько минут после поступления информации о правонарушении: ими оказались 24-летний парень и его 22-летний друг.

В отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России»).

Административные материалы переданы в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии первым рассказал глава администрации Чебоксар Денис Спирин. По его словам, инцидент произошёл 17 июня в 03:20, к посту было прикреплено видео: на нём запечатлены двое мужчин, наносящие удары по инсталляции в виде буквы Z и пробившие дыры в композиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах опять повредили инсталляцию с буквой Z