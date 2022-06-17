* запрещённая в России организация

Кабул, 17 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Абдул Хак Туркестани, лидер Туркестанской исламской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высокопоставленный член «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отпраздновал Ид аль-Фитр в Афганистане. Об этом сообщает Long War Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Исламское движение Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — уйгурское незаконное вооружённое формирование, целью которого является создание независимого исламского (шариатского) государства в Восточном Туркестане и обращение всего китайского народа в ислам.

По данным издания, Туркестани и большинство членов его партии сейчас базируются на севере Афганистана.

Абдул Хак Туркестани — уйгур из региона Синьцзян в Китае.

По данным издания, в середине мая Туркестанская исламская партия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила видео, на котором Абдул Хак Туркестани и Абдул Салам Туркестани празднуют Ид аль-Фитр в Афганистане.

Издание характеризует Абдул Салама Туркестани как высокопоставленного члена Туркестанской исламской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который в значительной степени отвечает за партийную пропаганду.

Два представителя американской разведки сообщили Long War Journal, что Абдул Хак Туркестани вместе с высокопоставленными лидерами группировки в настоящее время базируется на севере Афганистана. По их словам, там же было записано видео.

Туркестанская исламская партия (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоит в основном из китайских уйгуров и стремится освободить провинцию Синьцзян на западе Китая, чтобы создать исламское государство. Китай называет партию «Исламским движением Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и видит в ней серьёзную угрозу для своей национальной безопасности.

Абдул Хак стал эмиром Туркестанской исламской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2003 года после того, как его предшественник Хасан Масум был убит во время столкновения с пакистанскими силами в тренировочном лагере «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Южном Вазиристане.

До вторжения США в Афганистан Абдул Хак руководил тренировочным лагерем «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в знаменитой Тора-Бора.

Министерство финансов США внесло его в список глобальных террористов в апреле 2009 года. В 2005 году «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначила Абдула Хака членом своего исполнительного совета. Совет Безопасности ООН также назвал его лидером террористической группировки.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обещали не позволять террористическим группировкам действовать в Афганистане, но Long War Journal пишет, что присутствие Абдула Хака Туркестани и других лидеров Туркестанской исламской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана противоречит обещанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).