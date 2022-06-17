Донецк, 17 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Украинские войска продолжили обстрелы Киевского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:40 с позиций в населённом пункте Пески открыт огонь по Киевскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел пяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики.