Сеул, , 13:58 — REGNUM Правительство Южной Кореи опасается ухудшения экономической ситуации в стране из-за внешних факторов. Об сообщает KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, опубликованном 17 июня, отмечается, что экономика Южной Кореи продолжает восстанавливаться, однако высокая инфляция, вызванная ухудшением ситуации в мире, может привести к снижению объёмов инвестиций и замедлению темпов роста экспорта.

Среди внешних факторов, оказывающих негативное влияние на экономику, в документе указаны глобальная инфляция, изменение денежно-кредитной политики, включая повышение базовой процентной ставки ФРС США, сбои в глобальной цепи поставок, нестабильность на мировом финансовом рынке.

Также отмечается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международный валютный фонд (МВФ) понизили прогнозы темпов роста мировой экономики.

В министерстве отметили, что правительство намерено приложить максимум усилий для минимизации рисков, а также решения макро- и микроэкономических задач.