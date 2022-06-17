Манагуа , , 13:56 — REGNUM Власти Никарагуа изменили требования для въезда в страну через аэропорты и наземные границы, отменив ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает минздрав страны.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что отмена этого требования установлена для экипажей самолётов, пассажиров самолётов, граждан страны и иностранцев.

В ведомстве пояснили, что отмена ПЦР-теста заменяется полным графиком вакцинации, который должны предъявлять желающие въехать в страну через любой из пограничных пунктов, установленных в Никарагуа.

В связи с этим следует отметить, что лица с неполным графиком вакцинации должны представить отрицательный тест ПЦР за 72 часа до прибытия в страну.