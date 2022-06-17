Нея, Костромская область, 11 февраля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. До конца 2021 года магистральный газопровод «Галич-Мантурово-Шарья» дойдёт до костромского города Неи с населением в 8,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

https://gorodarus.ru/ Город Нея с высоты птичьего полёта

В городе уже началась прокладка уличных распределительных сетей, по которым газ сможет поставляться в 805 индивидуальных и 206 многоквартирных домов, а также шесть социальных объектов. До конца года в Нее необходимо построить 135 километров труб.

Вместе с тем летом муниципальным властям нужно подготовить проектные решения по подключению социальных объектов к газу и внести изменения в схему теплоснабжения города. Если все эти работы будут выполнены, газ придёт в дома горожан в конце 2021 года.

Напомним, в конце 2020 года газ по магистральному газопроводу пришёл в село Парфеньево в Костромской области, однако говорить об окончании процесса газификации населённого пункта пока не приходится. Из-за того, что местные власти своевременно не подготовили проектные решения по переводу соцобъектов на «голубое топливо», спортивную и общеобразовательную школы, три детских сада, дом искусств, библиотеку, клуб, музей и здание администрации приходится топить дровами.