Дженин, , 14:06 — REGNUM В ходе рейда израильской армии в Дженине на Западном берегу реки Иордан были убиты три человека и еще 10 ранены. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

По данным журналистов, трое мужчин ехали в легковом автомобиле, когда по ним был открыт огонь из боевого оружия на поражение.

Отмечается, что все погибшие были уроженцами Дженина и не имели при себе оружия. При этом, по версии израильских властей, в машине находились вооружённые боевики, которые вели огонь по солдатам.

Позднее в том же районе начались беспорядки, в ходе которых израильские военные несколько раз открывали огонь из боевого оружия, сообщают журналисты.