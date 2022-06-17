Москва, , 13:56 — REGNUM Российскому президенту Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство граждан (81,3%). Уровень доверия за неделю вырос на 0,5 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 64,3% (+0,8 процентных пунктов за неделю), Геннадию Зюганову — 33,2% (+0,1 процентных пунктов), Сергею Миронову — 30,2% опрошенных (+1,0 процентных пунктов), Леониду Слуцкому – 16,6% (-1,3 процентных пунктов).

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 78,9%, рост на 0,6 процентных пунктов за неделю.

Опрос по телефону проведен 6-12 июнь 2022 года среди 1600 граждан от от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина и уровень доверия к нему составляют 78,3% и 80,8% соответственно.

Читайте также: Президенту Владимиру Путину доверяют почти 81% жителей России