Москва, 17 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Российскому президенту Владимиру Путину доверяет подавляющее большинство граждан (81,3%). Уровень доверия за неделю вырос на 0,5 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 64,3% (+0,8 процентных пунктов за неделю), Геннадию Зюганову — 33,2% (+0,1 процентных пунктов), Сергею Миронову — 30,2% опрошенных (+1,0 процентных пунктов), Леониду Слуцкому – 16,6% (-1,3 процентных пунктов).

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 78,9%, рост на 0,6 процентных пунктов за неделю.

Опрос по телефону проведен 6-12 июнь 2022 года среди 1600 граждан от от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина и уровень доверия к нему составляют 78,3% и 80,8% соответственно.

Читайте также: Президенту Владимиру Путину доверяют почти 81% жителей России