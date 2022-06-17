Кологрив, Костромская область, 17 июня 2022, 14:59 — REGNUM Два проекта фермеров из Костромской и Ярославской областей выиграли гранты «Агротуризма», выдаваемые по линии Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предприниматель из Кологривского района получит 10 млн рублей на развитие агротуристического комплекса «Гусиная столица». Команда фермеров занимается разведением гусей и продажей мясной продукции. Они организуют дегустационный зал, музей и благоустроят территорию у собственных зданий с тем, чтобы принимать гостей. Кроме этого хозяйство закупит новый трактор, холодильное и морозильное оборудование.
От Ярославской области на конкурс были представлены три проекта, победителем стали авторы идеи по строительству водяной мельницы в Борисоглебском районе. После реализации задумки туристы смогут ознакомиться с процессом изготовления домашнего хлеба и остановиться на ночлег в местах размещения. Другие идеи, не получившие федеральную поддержку, предполагали строительство садовых домов у племенного хозяйства «Юрьевское» и расширение производства сушёных ягод в Некрасовском районе Ярославской области.
Справка: впервые средства по гранту «Агротуризм» начали выдавать в 2022 году. Претендовать на федеральную поддержку могут малые и микропредприятия. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Наряду с костромскими и ярославскими проектами деньги получит 51 инициатива. Новый конкурсный отбор на 2023 год уже начался, Костромская область планирует представить на него проект развития конезавода «Медведки» в Сусанинском районе.
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