Кологрив, Костромская область, 17 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Два проекта фермеров из Костромской и Ярославской областей выиграли гранты «Агротуризма», выдаваемые по линии Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экоферма «Гусиная столица» Кологривского района Разведение гусей

Предприниматель из Кологривского района получит 10 млн рублей на развитие агротуристического комплекса «Гусиная столица». Команда фермеров занимается разведением гусей и продажей мясной продукции. Они организуют дегустационный зал, музей и благоустроят территорию у собственных зданий с тем, чтобы принимать гостей. Кроме этого хозяйство закупит новый трактор, холодильное и морозильное оборудование.

От Ярославской области на конкурс были представлены три проекта, победителем стали авторы идеи по строительству водяной мельницы в Борисоглебском районе. После реализации задумки туристы смогут ознакомиться с процессом изготовления домашнего хлеба и остановиться на ночлег в местах размещения. Другие идеи, не получившие федеральную поддержку, предполагали строительство садовых домов у племенного хозяйства «Юрьевское» и расширение производства сушёных ягод в Некрасовском районе Ярославской области.