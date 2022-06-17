Часть ввезенных в Россию смартфонов Samsung не получается активировать
Москва, 17 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Жители России, которые приобрели новые смартфоны Samsung, поставляемые по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Отмечается, что смартфоны не распознают SIM-карты, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.
Решить данную проблему можно, либо приобретая и некоторое время используя SIM-карту оператора той зоны, куда и поставляли смартфон, либо через официальные сервисные центры производителя, уточнило агентство.
По словам аналитиков, подобные проблемы возникают с новыми смартфонами Samsung в примерно в 20% случаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что сегмент интернет-торговли в России продолжает активно расти, однако нуждается в корректировке своей работы.
Читайте также: Мантуров: параллельный импорт не должен сказаться на качестве товаров