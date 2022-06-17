Донецк, , 13:54 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел пяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 12:00 с позиций в Курдюмовке атакован населённый пункт Зайцево южное, по нему выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 12:03 из Новгородского обстреляна Широкая Балка, выпущено четыре мины калибра 120 мм.

В 12:12 из Майорска открыт огонь по Железной Балке, выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 12:35 вновь стреляли из Курдюмовки, однако в этот раз целью стала Горловка. По городу выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 13:35 вновь обстрелян Донецк. Из населённого пункта Пески по Киевскому району города боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм.