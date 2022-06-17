Екатеринбург, 17 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 июня возможны сильные ливни и ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС со ссылкой на синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, а также беречь свою жизнь. Также они призывают прекратить работы на высоте и открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Урале отмечается жаркая погода. Впрочем, в ближайшие дни возможно похолодание.