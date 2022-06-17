Грозный, 17 июня 2022, 13:53 — REGNUM В Чечне будет создано новое производство — завод по изготовлению флоад-стекла или термополированного стекла. Проект предложили реализовать китайские инвесторы. В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Чечни и компанией из Китая, сообщили 17 июня в пресс-службе главы и правительства региона.
Известно, что согласно договору завод по производству флоат-стекла будет производить до 300 тонн продукции в день. Он должен быть построен в течение двух лет.