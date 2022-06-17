Уфа, 17 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Соглашение между Башкирией и Татарией об установлении местоположения границы между этими регионами намерены утвердить в Уфе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Сообщается, что соответствующий проект закона в первом чтении депутаты госсобрания намерены рассмотреть на итоговом пленарном заседании весенней сессии.

«Работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя республиками завершены. Соответствующее соглашение сторонами подписано. Никаких разногласий на этот счет у нас с Татарией нет. Данные о границе подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости. Двустороннее Соглашение должно быть утверждено региональными законами обеих республик. Фактически предложенный законопроект является логическим завершением большой работы по уточнению границы», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что общая протяженность границы между Башкирией и Татарией составляет 498,8 километра. Она проходит по территории водных источников, лесных массивов, частично — по сельскохозяйственным угодьям.

Отмечается, что Башкирия граничит с шестью регионами.

«На данный момент уточнены границы с пятью из них: Пермским краем, Свердловской и Челябинской областями, Удмуртской Республикой, а также с Татарией. Аналогичная работа сейчас ведется с Оренбургской областью. Четкое описание границ между субъектами Российской Федерации с включением информации в Единый государственный реестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов», — пояснил Толкачев.