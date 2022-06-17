Москва, 17 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Контакты по вопросу вывоза украинского зерна идут между Россией, Турцией и Украиной, но позиция Киева до сих пор не ясна. Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зерно

На вопрос, есть ли какие-то контакты по проблеме вывоза зерна между Россией, Турцией и Украиной, Песков ответил:

«Там осуществляются определённые контакты. По-прежнему большая неясность позиции украинской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность для судов с украинским зерном.