Москва, , 22:05 — REGNUM Не стоит списывать со счетов ОДКБ и ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил публицист Игорь Друзь.

Лидеры стран ЕАЭС обсудили перспективы развития Союза на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке Eec.eaeunion.org

«Я считаю, что слухи о смерти ОДКБ и ЕАЭС сильно преувеличены, несмотря на выходки руководства Казахстана», — заявил публицист.

Ситуация не статична, она все время меняется, и сама жизнь заставляет страны СНГ теснее сближаться с Россией — как это недавно произошло с Белоруссией, отметил собеседник агентства.

«И Казахстан, вполне возможно, еще будет менять свой курс, оживляя структуры ОДКБ. Во всяком случае, это вполне возможно, потому хоронить данные структуры преждевременно», — заключил Друзь.