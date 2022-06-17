Саратов, 17 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. С 18 по 24 июня в большинстве районов Саратовской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Как сообщает Приволжское управление Гидрометцентра, времена пройдут кратковременные дожди с грозами. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Andrew Bowden Жара

В субботу и воскресенье, 18–19 июня, в Саратовской области кратковременные дожди пройдут в дневное время, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по ночам составит +12…+17 градусов, днем ожидается около +29 градусов.

В понедельник, 20 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем — +27…+32 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в большинстве районов Омской области уровень пожарной опасности снизился до первого-третьего классов. Высокий (четвертый) класс пожарной опасности наблюдается лишь в Знаменском и Называевске.

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