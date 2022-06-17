Горно-Алтайск, 17 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет бывший сотрудник министерства экономического развития, которую обвиняют в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Рамон Касас-и-Карбо. Лень (фрагмент). Ок. 1898-1900

В 2020 году в республике из федерального и регионального бюджетов были выделены около 310 млн рублей на покупку 276 благоустроенных квартир для детей-сирот. Однако, по версии ведомства, не желая тратить свои силы и время на большой объём работы, чиновница не предприняла должных мер для проведения закупок.

«Таким образом, по итогам электронных аукционов организована покупка всего 95 жилых помещений на сумму около 150 млн рублей, вследствие чего 113 лиц из числа детей-сирот остались не обеспечены жилыми помещениями», — отметили в управлении.

То есть более половины выделенной суммы не были использованы. В ходе расследования, как отмечается, следователи допросили порядка 1 тыс. свидетелей и очевидцев, провели более 50 выемок и осмотров, а объём уголовного дела составил 164 тома.

Обвиняемая свою вину так и не признала. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено прокурору.