Северодонецк, ЛНР, , 13:47 — REGNUM Мини-плацдармы для наступления на территории завода «Азот» в Северодонецке, где блокированы остатки украинских нацистов и иностранных наемников, создали накануне войска Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 июня рассказал подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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«Еще вчера мы закрепились на данном предприятии, мы создали такие мини-плацдармы к наступлению и сегодня продолжили специальную военную операцию на территории данного предприятия», — сказал он, комментируя сложившуюся в Северодонецке ситуацию.

Также Марочко отметил, что враг оказывает упорное сопротивление и в том числе пытается поставлять блокированным на «Азоте» боевикам оружие, боеприпасы и провизию вброд через реку Северский Донец, однако войска ЛНР пресекают такие попытки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главной целью спецоперации России на Украине является обеспечение безопасности и спасение жителей Донбасса от варварских актов киевских боевиков.