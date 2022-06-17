Донецк, 17 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Огневые позиции украинской армии, с которых вёлся массированный обстрел Донецка утром 17 июня, подавлены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Он рассказал, что силы ДНР смогли подавить все шесть огневых позиций противника, с которых вёлся массированный обстрел Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия с утра 17 июня обстреливала Донецк с позиций в населённых пунктах Пески, Авдеевка, Красногоровка и Новомихайловка.