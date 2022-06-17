Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM Мэрия Москвы и правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) заключили соглашения о сотрудничестве. Документ был подписан 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

Соглашение будет регулировать сотрудничество между Москвой и ДНР в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

«Соглашение направлено на гуманитарную помощь Донецку. На восстановление экономики, жилищно-коммунального хозяйства, жилья от всех разрушений, которые принесла Донецку война и постоянные бомбардировки», — заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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