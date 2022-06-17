Брюссель, , 13:46 — REGNUM Европейская комиссия рекомендует предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз с учётом того, что страна должна проводить соответствующие реформы. Об этом сообщила в соцсети Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

«Молдавия идёт по настоящему, антикоррупционному и европейскому пути реформ. До конца ещё далеко. Но мы считаем, что есть потенциал, чтобы соответствовать критериям», — написала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в ЕС Украине. Грузии рекомендовано пока этот статус не присваивать.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В Брюсселе начали рассматривать заявки.

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