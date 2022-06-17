Москва, 17 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Возможное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз вызывает повышенное внимание Москвы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 17 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что в ЕС происходят «разные трансформации», требующие внимания.

«Это, конечно, требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза — военной, оборонной и составляющей области безопасности», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия сформулирует рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Эту рекомендацию рассмотрят на саммите ЕС 23–24 июня. Данная процедура означает первый шаг на пути вступления страны в ЕС.

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