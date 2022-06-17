Кемерово, 17 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ленинском районе Кемерова сегодня днём, 17 июня, прошёл сильный град. По словам очевидцев, стихия бушевала больше десяти минут.

Скриншот со страницы vera gre Град в траве

«Как бушевала стихия в этой части города, показали очевидцы, — пишет сайт «Сибдепо». — Как видно на кадрах, дождь с градом лили стеной. Разгул стихии кемеровчане наблюдали продолжительное время».

Отметим, что по прогнозу регионального гидрометцентра, 18 июня на территории Кузбасса ожидаются дожди, местами грозы, град.