Красноярск, 17 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершилась посевная, сообщили ИА REGNUM 17 июня в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Lenobl.ru Посевная

Краевой минсельхоз подвёл предварительные итоги посевной. Яровыми засеяно 1 млн 359 тыс. га (101% от плана). Зерновые и зернобобовые заняли около 924 тыс. га, масличные — почти 259 тыс. га. Под рапсом занято 229 тыс. га (112%).

Аграрии западных и северных территорий перевыполнили план по севу зерновых и зернобобовых (102,5% и 106% соответственно). Рапса во всех группах районов посеяно больше, чем планировали.

Картофель посажен на 6,4 тыс. га (110,5%), овощи — на 1,1 тыс. га (95,5%).

По словам министра сельского хозяйства и торговли края Леонида Шорохова, посевная завершилась в оптимальные агротехнические сроки. В 2022 году сельчане завезли рекордный объём минеральных удобрений — 83 тыс. тонн действующего вещества.

Что касается посевных площадей под рапс, в Красноярском крае они ежегодно растут. Шорохов отметил, что за семь лет они увеличились в 6,5 раза. Три года подряд регион лидирует в России по валовому сбору маслосемян.

Гречиха в текущем году заняла около 14 тыс. га. Это 117% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае увеличат посевные площади под картофель.

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