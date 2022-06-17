Сирия, 17 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Турции подвергли обстрелу ряд населённых пунктов на сирийской территории, которые находятся под контролем курдского ополчения. Об этом 17 июня сообщает Al-Arabiya со ссылкой на свои местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным источников, под обстрел попали посёлки Таль-Карра и аш-Шахбе в районе города Манбидж и деревни Шейх Хилал и Шейх Исса в районе города Тель-Рифаат.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили несколько жилых домов и автомобили местных жителей. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее турецкие власти заявили о намерении провести военную операцию в северной Сирии, направленную против курдских партизан.