Иркутск, , 13:44 — REGNUM Иркутская область вошла в число лидеров роста Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона.

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Рейтинг, представленный Агентством стратегических инициатив, оценивает усилия власти всех уровней по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Он включает четыре направления оценки — регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Согласно итогам рейтинга, Иркутская область вошла в 22 группу регионов из 34-х, заняв шестое место среди субъектов Сибирского федерального округа. Интегральный индекс составил 245,71 балла, динамика результатов — +7,87.

«Второй год подряд мы показываем положительную динамику. Поскольку большое количество субъектов демонстрирует близкие результаты, создатели рейтинга распределили их по 34 группам. Иркутская область вошла в 22-ю. В прошлом году регионы делили на 29 групп. Поэтому та же 22 позиция была ниже, чем сегодня. То есть, мы движемся вперед, и задача на следующий год — войти в двадцатку лучших», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Высокую оценку Иркутская область получила по показателям эффективности институтов поддержки экспорта, прямой связи инвестора с руководством субъекта, мерам государственной финансовой поддержки и другим.

В целом индекс рассчитывается на основе 67 показателей, среди которых качество поддержки инвесторов, силовое давление на бизнес, доступность трудовых ресурсов, поддержка предпринимательства и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года стало известно, что в Сибирском федеральном округе четыре региона улучшили итоговые оценки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В тройку окружных лидеров вошли Кузбасс (12 группа), Новосибирская область (13 группа) и Томская область (15 группа). В сравнении с предыдущим периодом по общему количеству баллов в интегральном индексе итоговые показатели улучшили Кемеровская область, Алтай, Хакасия и Иркутская область.

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