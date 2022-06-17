Москва, 17 июня 2022, 13:43 — REGNUM Главной целью спецоперации России на Украине является обеспечение безопасности и спасение жителей Донбасса от варварских актов киевских боевиков, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал заявление главы ДНР Дениса Пушилина, что в ходе спецоперации на Украине нужно освобождать все русские города.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.