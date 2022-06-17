Тюмень, 17 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 17 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 17 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 17 июня коронавирус выявили у 10 тюменцев. Это на 21 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 июня коронавирус выявили 191 922 человека, выздоровело 187 361 пациента, скончался 4333 (на двух человек больше, чем днём ранее).