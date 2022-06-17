Нальчик, , 13:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будет возобновлена добыча вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Поручение о возрождении производства дал правительству РФ еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин. В рамках его исполнения найден инвестор, заключено соглашение о финансировании, сообщили 17 июня в пресс-службе АО «Кавказ. РФ». В ходе XXV Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между госкорпорацией «Ростех» и АО «Кавказ. РФ».

«Кавказ. РФ» предоставляет льготный заем под 3% годовых — это позволит активизировать работу над важным для Кабардино-Балкарии и всего Северного Кавказа промышленным проектом. Это будет крупнейшее в КБР предприятие, которое даст сотни дополнительных рабочих мест и значительные налоговые поступления в бюджет», — прокомментировал событие гендиректор государственного института развития Северного Кавказа «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев.

При реализации проекта компанией «Эльбрусметалл», входящей в структуру госкорпорации «Ростех», на горнообогатительном комбинате в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии будут вестись добыча и переработка руд, а переработкой концентратов горно-обогатительного комбината займется гидрометаллургический завод в городе Невинномысске Ставропольского края.

«Планируемый объем капитальных вложений составляет порядка 55 млрд рублей, на обоих предприятиях в совокупности будет создано 900 рабочих мест», — сообщили в «Кавказ. РФ».