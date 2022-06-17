* талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 13:39 — REGNUM В развитие эскалации споров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Мехди Муджахидом, единственным хазарейским командиром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), источники в провинции Сарипуль сообщают, что пути сообщения между уездом Балхаб и столицей провинции заблокированы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террорист Capost.media

Местные источники в провинции Сарипуль сообщили газете «8 Собх», что в целях осады района Балхаб, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили передвижение пассажиров и перевозку продуктов питания.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее направили свои силы в район Балхаб для подавления и ареста маулави Мехди через уезд Дарайе-Сув провинции Саманган и провинцию Балх, но на этот раз сотни боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перемещение, чтобы заблокировать уезд.

Маулави Мехди Муджахид разорвал связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как был уволен с поста начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане. Он был недоволен тем, как с ним поступили. Также ему не нравилось жестокое обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с хазарейцами в целом и пренебрежение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к судебной практике Джафари (исламская правовая школа шиитов). Мехди бежал в свой родной город Балхаб.