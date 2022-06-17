Женева, Швейцария, 17 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» заявили, что Украина не может провести мероприятие в 2023 году.

hentilpej «Евровидение»

В распространённом заявлении говорится, что Украина не сможет принять песенный конкурс. Мероприятие может быть перенесено в Великобританию.

В 2022 году первое место на «Евровидении» получил украинский коллектив. Победа в конкурсе даёт право стране-победителю на проведение фестиваля в следующем году.