Кемерово, , 13:39 — REGNUM Кемеровская область первой в России запустила производство антибактериальной бумаги из вторсырья. Об этом заявили в правительстве региона.

Антибактериальная бумага из вторсырья ako.ru

Отмечается, что технология основана на использовании безопасного для человека и животных биоцида. Бумажная основа — переработанная макулатура, антибактериальный состав производится в Кузбассе, что делает упаковку в разы дешевле импортных аналогов и ведёт к снижению цен в магазинах

Уточняется, что уникальный для российского рынка продукт производят на заводе «Кузбасский скарабей».