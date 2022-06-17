Ереван, , 13:37 — REGNUM Студенты, которые уезжают на учебу в США, по возвращении оттуда становятся агитаторами, которые готовы создавать почву для цветных революций. Об этом 17 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи со своими коллегами по ОДКБ в Ереване.

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые «демократические преобразования» и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — сказал он.

Также Патрушев указал, что пространстве бывшего СССР имеется порядка ста негосударственных информационных агентств, которые были открыты в течение последнего времени и потому, по его мнению, информационной сфере нужно уделять особое внимание.

«Как показывает анализ ситуации, количество вызовов в области информационной безопасности неуклонно растет. И такое положение дел связано, прежде всего, с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве, диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий, не считаясь с мнением суверенных государств», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что наблюдаемый в США рекордный уровень инфляции якобы связан с войной в Ираке и пандемией COVID-19, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.